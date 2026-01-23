TikTok fecha acordo com Estados Unidos e evita proibição no país

A empresa chinesa Bytedance, proprietária do TikTok, anunciou a venda da maioria das suas operações nos Estados Unidos a investidores estrangeiros.



A nova estrutura de acionistas da rede social passa a integrar a multinacional norte-americana, Oracle, bem como as empresas de investimentos MGX, dos Emirados Árabes Unidos, e a Silver Lake, dos Estados Unidos da América, que detêm 80 por cento da plataforma nos EUA.



Há ainda outros nomes a figurar o consórcio de investidores, incluindo Michael Dell, presidente e fundador da Dell Technologies e Adam Presser, ex-diretor de Segurança da aplicação, que assume agora o cargo de diretor executivo da nova entidade, denominada de TikTok USDS (sigla em inglês para “segurança de dados nos EUA”).



Encerra-se assim uma disputa legal que se arrastava há cerca de seis anos. Foi Donald Trump, durante o seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos, quem avançou inicialmente com uma primeira tentativa falhada de banir a rede social chinesa no país, em 2019.



Desde então, universidades, as Forças Armadas e grande parte da Câmara dos Representantes dos EUA têm defendido a proibição do TikTok em território norte-americano, sob a alegação de que a recolha de dados dos seus utilizadores permitia ao Governo chinês espiar os cidadãos norte-americanos e conduzir operações de influência, colocando em causa a segurança nacional.



Em abril de 2024, já durante a Presidência de Joe Biden, foi aprovada uma lei que exigia a proibição do TikTok nos EUA caso a ByteDance não vendesse as operações suas operações no país. A legislação, posteriormente validada em unanimidade pelo Supremo Tribunal, previa que, a partir de 19 de janeiro de 2025, a aplicação deixasse de estar disponível para download e atualização nas lojas digitais.



No entanto, a entrada em vigor desta lei foi sucessivamente adiada por ordens executivas de Donald Trump, permitindo que o TikTok se mantivesse acessível até à concretização do acordo de venda, antecipado a 18 de dezembro do ano passado pelo presidente norte-americano. O controlo do algoritmo da famosa rede social está agora em mãos norte-americanas, passando a ser treinada apenas com dados dos EUA.





De acordo com um comunicado de empresa da ByteDance, citado pela Lusa, os novos mecanismos da plataforma incluem “proteções integrais de dados, segurança de algoritmos, moderação de conteúdo e garantias de software para os utilizadores nos Estados Unidos”.



Já a Oracle garante que os dados dos utilizadores norte-americanos serão mantidos na cloud da empresa dos EUA, onde o algoritmo de recomendações vai ser também “treinado novamente, testado e atualizado” tendo por base contas do país.



O comunicado refere também que a versão norte-americana continuará a ser compatível com o modelo disponível no resto do mundo.