Tomás Correia considerado não idóneo por um dos maiores bancos de investimento da Europa

Tiago Contreiras - RTP23 Nov, 2018, 20:02 / atualizado em 23 Nov, 2018, 20:31 | Economia

No início deste ano, Natalia Beltramini, diretora do Banca IMI, um dos maiores bancos de investimento da Europa, pertencente ao grupo italiano INTESA SANPAOLO, envia um e-mail à AMMG sobre a idoneidade de Tomás Correia.



A mensagem contém uma análise realizada pela World Check, uma das mais conceituadas empresas mundiais de avaliação de idoneidade, que faz parte do grupo Thompson Reuters, e que tem como clientes mais de meia centena de instituições financeiras globais.



A World Check refere que Tomás Correia está alegadamente a ser investigado pelo Banco de Portugal por suspeitas de falhas no controlo de branqueamento de capitais e que alegadamente foi constituído arguido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal por suspeitas de fraude, abuso de confiança, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e corrupção.



Para além disso, a World Check indica que o presidente da AMMG foi também alegadamente constituído arguido pelo DCIAP por suspeitas de benefício ilícito na concessão de crédito para projetos imobiliários.



A mensagem eletrónica contempla ainda um conjunto de links para notícias sobre a situação do Montepio Geral e de Tomás Correia.



No mês de maio a AMMG responde ao Banca IMI e confirma que Tomás Correia é arguido em casos relacionados com matérias financeiras mas que, até ao momento, as autoridades judiciais e financeiras portuguesas não acusaram Tomás Correia de qualquer irregularidade.



Em julho, a AMMG insiste com o Banca IMI para obter uma resposta e pede que o banco de investimento confirme se é necessária mais informação adicional.



Natalia Beltramini responde em agosto lamentando que o banco não poderá avançar com a abertura da conta da AMMG e justifica a demora por ter estado a insistir bastante para conseguir a aprovação da idoneidade.



A diretora do Banca IMI despede-se a pedir muitas desculpas por não poder trabalhar com a AMMG.



O novo código das Associações Mutualistas obriga todos os membros dos órgãos sociais a uma avaliação da idoneidade mas a passagem da supervisão das grandes mutualistas para a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões aguarda despacho conjunto dos ministros das Finanças e da Segurança Social.



Tomás Correia é candidato a presidente da Associação Mutualista nas eleições de 7 de Dezembro.



A RTP contactou Tomás Correia e Natalia Beltramini mas não obteve resposta.