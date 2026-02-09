Total de 45 mil clientes sem energia elétrica em Portugal continental às 17h00

Segundo o mais recente balanço do operador de distribuição de eletricidade, numa nota envida à Lusa, às 17h30 de hoje, "a E-Redes tinha por alimentar cerca de 37 mil clientes na zona da depressão Kristin, dos quais 27 mil em Leiria, sete mil em Santarém, dois mil em Castelo Branco e mil em Coimbra".

Sem abastecimento de energia está "um total de 45 mil clientes em todo o território continental", acrescentou a empresa.

No anterior balanço, às 12h00, a E-Redes contabilizou sem energia elétrica "cerca de 44 mil clientes" afetados pela Kristin, "dos quais 29 mil em Leiria, sete mil em Santarém, cinco mil em Coimbra e três mil em Castelo Branco", de "um total de 55 mil clientes em todo o território continental".