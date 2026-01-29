Total do crédito a particulares sobe 9% para 144,8 mil ME no final de 2025

Entre final de 2024 e final de 2025 o `stock` de crédito a particulares aumentou 12 mil milhões de euros (ou seja, 9% em termos relativos).

Dentro do total, a maior parte é o montante de empréstimos para habitação, que era de 111,0 mil milhões de euros em final do ano passado, mais 9,7 mil milhões de euros ou 9,6% em termos relativos do que em dezembro de 2024.

Os empréstimos ao consumo atingiram 21,2 mil milhões de euros em final de 2025, mais 9,6% face a fim de 2024.

O Banco de Portugal (BdP) divulga ainda para estes `stocks` a taxa de variação anual, que é diferente da taxa de variação homóloga e é calculada com base no montante das transações (concessão e amortização/reembolso de empréstimos e depósitos) retirando outros efeitos como cambiais.

No montante total de empréstimos concedidos pelos bancos a particulares, a taxa de variação anual foi de 9,6%, no "maior crescimento em final de ano observado desde 2007".

Nos empréstimos a particulares para habitação, a taxa de variação anual foi de 10,2%, sendo esta "a maior subida em final de ano observada desde 2005".

Já os empréstimos ao consumo subiram 7,3% em 2025.

Quanto às empresas, o montante total concedido era de 74,2 mil milhões de euros no final de 2025, mais 2,0 mil milhões de euros do que no final de 2024. Neste caso, a taxa de variação anual foi de 3,6%, sendo, segundo o BdP, o maior crescimento em final de ano observado desde 2021.