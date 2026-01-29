TotalEnergies anuncia apoio de 2,6 milhões de euros face a cheias em Moçambique

"A TotalEnergies expressa a sua total solidariedade com o Governo e o povo de Moçambique por este infeliz acontecimento que afeta as províncias de Gaza, Maputo e Sofala", disse Pouyanné, durante o ato que marcou a retoma oficial da construção do megaprojeto de gás natural em Afungi, Cabo Delgado, norte do país.

"Em estreita coordenação com o Governo, mobilizámos algum apoio durante este período difícil e tenho o prazer de vos anunciar hoje uma ajuda adicional no valor de 200 milhões de meticais para ajudar a responder às necessidades humanitárias urgentes", acrescentou, na mesma cerimónia, juntamente com o Presidente moçambicano, Daniel Chapo, que marca a retoma de um projeto de 20 mil milhões de dólares (17,5 milhões de euros), interrompido durante quase cinco anos devido aos ataques terroristas em Cabo Delgado.

O número de mortos nas cheias das últimas semanas em Moçambique subiu hoje para 22, com 700 mil afetados, segundo dados provisórios do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD).

Segundo os dados atualizados hoje pelo INGD, a que a Lusa teve acesso, com dados até às 15:47 (13:47 de Lisboa), as cheias que se registam em vários pontos de Moçambique já afetaram 700.006 pessoas, equivalente a 165.533 famílias, ainda com 22 mortos - mais sete face a quarta-feira -, havendo ainda 3.541 casas parcialmente destruídas, 794 totalmente destruídas e 165.946 inundadas.

Desde 07 de janeiro, foram registados ainda 45 feridos e nove desaparecidos na sequência destas cheias, numa altura em que famílias ainda aguardam socorro no sul de Moçambique.

Desde o início da época das chuvas, em outubro, incluindo as últimas semanas de cheias, há registo de 146 mortos, além de 148 feridos e de 820.984 pessoas afetadas, segundo os dados do INGD.

Em 16 de janeiro, o Governo decretou o alerta vermelho nacional.

De acordo com os dados de hoje, estão atualmente ativos 94 centros de acomodação, com 94.208 pessoas. Nesta atualização, contabiliza-se ainda que foram afetadas desde 09 de janeiro 229 unidades sanitárias e 355 escolas, quatro pontes e 1.424 quilómetros de estrada.

O registo do INGD aponta ainda para 440.246 hectares de área agrícola afetados, dos quais 261.185 dados como perdidos, atingindo a atividade de 312.790 agricultores, além da morte de 430.972 cabeças de gado, entre bovinos, caprinos e aves.

Prosseguem ações e tentativas de socorro de famílias sitiadas pelas cheias, sobretudo em Maputo e Gaza, sul de Moçambique, resultado das fortes chuvas durante vários dias, que têm levado as barragens, incluindo dos países vizinhos, a realizarem descargas, por falta de capacidade de encaixe.

A União Europeia, os Estados Unidos, Portugal, Angola, Espanha, Timor-Leste, Noruega e Japão, além de países vizinhos, já anunciaram e enviaram ajuda humanitária de emergência.

PVJ // JMC

Lusa/Fim