Trabalhadores da Portway em greve nos aeroportos nacionais

A paralisação foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC).O documento, diz Fernando Simões, do SINTAC, previa que se houvesse resultados positivos em 2018, a empresa iria desbloquear as progressões na carreira.

O sindicato, em comunicado, acusa ainda a empresa de cortar abonos sociais e direitos adquiridos,

No Porto, trabalham 600 pessoas na Portway., afiança o SINTAC, apesar de não conseguir ainda avançar com números concretos.No aeroporto portuense, os primeiros três voos da manhã realizaram-se sem quaisquer atrasos. Filipe Sousa, do SINTAC, adianta que entre as 8h00 e as 12h00 estão previstos 12 voos e que será nesta altura que poderão ser sentidos mais constrangimentos.

Greve pode ser desconvocada

O SINTAC sublinha, no entanto, que se empresa atender aceitar assinar, no Ministério do Trabalho, um documento em que se compromete a cumprir o estabelecido em 2016, então a greve é imediatamente desconvocada.

O SINTAC entregou um novo pré-aviso de greve ao trabalho suplementar, banco de horas e fins de semana, entre 1 de janeiro e o final de março.

A Portway afirma que "cumpre escrupulosamente a lei e toda a regulamentação aplicável, tanto ao nível da legislação laboral como em termos de acordos e protocolos aplicáveis à empresa", pelo que "não reconhece fundamentos para esta paralisação"."A Portway procedeu em novembro à aplicação das tabelas remuneratórias convencionadas e à aplicação das restantes condições remuneratórias previstas no Acordo de Empresa em vigor, o que representou um aumento médio de cerca de 8% nas remunerações", assinalou, em declarações à Lusa.Recordou também que foi "desenvolvida a negociação de um novo acordo de empresa, que não foi possível assinar por indisponibilidade do SINTAC após fecho da negociação", mas a Portway "declarou, desde logo, a disponibilidade para diálogo futuro", que mantém "com todos os parceiros sociais", apelando para o "retomar das negociações no sentido de evitar esta paralisação".O SINTAC questiona os números apresentados pela Portway, dizendo que os aumentos que houve foram apenas um aumento da tabela salarial de 1,5% e que os 8% que a empresa fala é o custo total do descongelamento dos salários, que não aconteceu., disse Fernando Simões à RTP.Segundo o SINTAC, a greve não tem serviços mínimos.