Greve dos trabalhadores da Portway não trouxe problemas no aeroporto Francisco Sá Carneiro

Durante a manhã e à hora de almoço, a paralisação de três dos trabalhadores da Portway não trouxe problemas aos que usaram o aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Não existiram cancelamentos de voos e não houve atrasos, todas as operações decorrem com normalidade.