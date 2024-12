Trabalhadores da Trust in News têm salários em atraso

Foto: RTP

Um problema que levou à convocação, para o final da tarde desta quarta-feira, de uma concentração de protesto, em Lisboa, para denunciar publicamente estas dificuldades que colocam em risco o futuro de 140 trabalhadores.



Rui da Rocha Ferreira, membro da Comissão de Trabalhadores e jornalista da revista Exame Informática, diz que apesar do desânimo, praticamente todos os serviços marcados têm sido cumpridos. Prova da boa-fé dos trabalhadores é, por exemplo, o protesto marcado para as 18h00, de forma a não afetar o trabalho.



Rui da Rocha Ferreira diz que o objetivo é chamar a atenção das pessoas para o que está a acontecer e salvar os títulos jornalísticos em perigo.



O Sindicato dos Jornalistas anunciou que vai pedir uma reunião urgente ao ministro adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, para debater a grave crise da Trust In News. Também foi pedida uma audiência ao presidente da República, que já confirmou que vai receber o sindicato no Palácio de Belém.