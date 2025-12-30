Trabalhadores dos bares dos comboios estendem greve até quarta-feira diz Sindicato

A greve registou hoje uma adesão de 97% no 17.º dia de paralisação desde abril.

"Durante esta terça-feira, a greve registou uma adesão praticamente total [...] de 97%", indicou, em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Sul, afeto à CGTP.

A estrutura sindical acusou o Instituto Técnico de Alimentação Humana (ITAU), responsável pelas refeições dos bares dos comboios de longo curso alfa pendular e intercidades, de incumprir o Acordo de Empresa (AE) em vigor e de não querer negociar a sua revisão em 2026.

Por isso, em plenário, decidiram continuar a greve na quarta-feira.

Os trabalhadores exigem que as escalas de horários respeitem as oito horas diárias e as 35 semanais, o pagamento do trabalho ao sábado e domingo, com um acréscimo de 25%, bem como um subsídio de refeição diário de 11,50 e 13 euros.

Por outro lado, reclamam o pagamento de diuturnidades no valor de 20 euros, subsídio de transporte e prémios de responsabilidade.

Este sindicato sublinhou que a posição do concessionário é "ilegal e constitui uma afronta aos trabalhadores".