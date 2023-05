Trancoso investe 1,2 ME na reabilitação do edifício dos Paços do Concelho

Segundo Amílcar Salvador, a obra era "muito desejada, e extremamente importante e necessária, sobretudo para melhorar as condições de segurança e de trabalho" dos funcionários e dos munícipes do seu concelho.

O autarca lembrou hoje à agência Lusa que o edifício começou a funcionar em 1917, nunca teve qualquer intervenção de fundo e apresentava "inúmeras patologias" a nível da estrutura, da cobertura e da caixilharia.

O imóvel, nas condições em que se encontrava, "colocava mesmo em risco" todos aqueles que o frequentavam.

A obra, que vai começar na próxima semana, foi adjudicada pela Câmara Municipal de Trancoso pelo valor de 1,2 milhões de euros e tem uma comparticipação de cerca de 50% da Direção-Geral das Autarquias Locais (no montante de 673 mil euros).

Segundo o responsável, o município já "desalojou" todos os serviços, que vão funcionar provisoriamente no edifício do Clube Trancosense durante os 18 meses em que a obra vai decorrer.

No âmbito da intervenção, o imóvel dos Paços do Concelho, que tem a estrutura interior em madeira, manterá a traça arquitetónica original.

"O exterior vai manter-se, mas todo o interior vai ser praticamente demolido, ficando apenas o teto do Salão Nobre, que é muito digno", indicou à Lusa Amílcar Salvador.

Quando as obras estiverem concluídas, a Câmara Municipal de Trancoso ficará com "um edifício moderno, com condições, respeitando as normas de segurança, de eficiência energética, de ar condicionado e de ventilação".

Devido à realização das obras, o autarca referiu que haverá condicionamentos no trânsito em algumas ruas junto do edifício dos Paços do Concelho e apelou "à tolerância e à compreensão de todos, porque é uma obra necessária".

O edifício dos Paços do Concelho de Trancoso é de estilo românico/neoclássico e começou a ser construído em 1916.

"Tem um belo Salão Nobre, com teto ricamente pintado, com armas de Trancoso ao centro", de acordo com informação disponibilizada pelo município na sua página oficial na internet.