Transações online. Fisco vai controlar vendas acima de dois mil euros

As vendas nas plataformas digitais, acima de dois mil euros, vão passar a ser controladas pelo Fisco. As empresas como a Amazon, Vinted, OLX ou Airbnb vão ter que comunicar à Autoridade Tributária as transações e os ganhos com vendas de 30 ou mais produtos por ano.