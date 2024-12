Transporte de passageiros mantém abrandamento no 3.º trimestre exceto no fluvial

Segundo os dados da atividade dos transportes, publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), entre julho e setembro, os aeroportos nacionais movimentaram 21,6 milhões de passageiros, correspondendo a um crescimento de 3,1% face ao mesmo período do ano passado, que compara com uma subida homóloga de 4,8% verificada no trimestre anterior.

Já por comboio, viajaram naquele período 54,7 milhões de passageiros, o que corresponde a um aumento de 2,8%, face a um crescimento de 12,3% registado no segundo trimestre.

Por metropolitano viajaram 68,2 milhões de passageiros, refletindo um crescimento de 7,1%, que compara com o aumento de 12,7% entre abril e junho.

A única exceção ao abrandamento verificou-se no transporte de passageiros por via fluvial, que aumentou 5,4% relativamente ao trimestre homólogo (+5,1% no segundo trimestre), totalizando 7,8 milhões de passageiros.

Quanto ao transporte de mercadorias, registaram-se diminuições por via rodoviária (-9,2%; -7,4% no segundo trimestre) e aumentos por via ferroviária (+12,8%; -4,1% no segundo trimestre), por via aérea (+18,2%; +12,8% no segundo trimestre) e por via marítima (+2,1%; +4,7% no segundo trimestre).