Transporte de passageiros nos aeroportos nacionais cresce 4,8% até abril

O INE indica que "no início de 2024 continuou a verificar-se máximos históricos nos valores mensais de passageiros nos aeroportos nacionais", tendo em abril desembarcado por dia uma média de 101,5 mil passageiros (acima da média diária de abril de 2023).

Apenas em abril, nos aeroportos nacionais movimentaram-se 6,0 milhões de passageiros (mais 2,3% em termos homólogos).

Entre janeiro e abril, França foi o principal país de origem e de destino dos voos, ainda que tenha havido uma queda no número de passageiros desembarcados (-2,4%) e embarcados (-2,4%) face ao mesmo período de 2023. Reino Unido e Espanha ocuparam a segunda e terceira posição, respetivamente, a Alemanha a quarta posição e Itália a quinta posição.

Ainda nos primeiros quatro meses de 2024, o aeroporto de Lisboa movimentou 53,4% do total de passageiros (10,5 milhões, uma variação homóloga de 5,2%) e o aeroporto do Porto 23,0% do total (4,5 milhões de passageiros, mais 5,6% em termos homólogos). O aeroporto de Faro movimentou 2,1 milhões de passageiros (variação de 2,4%).

Quanto ao movimento de carga e correio, em abril, foram transportadas 21 mil toneladas, mais 14,4% do que em abril de 2023. Já no acumulado dos quatro meses até abril, o movimento de carga e correio cresceu 13,8% para 81 mil toneladas.