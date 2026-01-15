Economia
Tribunal de Beja condena nove pessoas por tráfico de imigrantes no Alentejo
O Tribunal de Beja condenou esta quinta-feira nove pessoas, sete delas a prisão efetiva, com penas entre os três e os nove anos e meio. Outras outras três pessoas foram absolvidas num processo por exploração de imigrantes no Alentejo.
(em atualização)
A condenação ocorre no âmbito da Operação Espelho e envolve sete dos arguidos. As penas de prisão vão desde os três aos nove anos.
O tribunal deu como provado o envolvimento destas pessoas na exploração de trabalhadores estrangeiros em herdades agrícolas no Alentejo.
c/ Lusa
