Troço Celorico da Beira-Vilar Formoso da Linha da Beira Alta reabre na segunda-feira

"A reabertura desta ligação decorre da fase mais avançada de execução das empreitadas de modernização da Linha da Beira Alta entre Celorico da Beira e Guarda, que permite assegurar a reposição da circulação de comboios com maiores níveis de qualidade, conforto e segurança ao serviço dos utilizadores do transporte ferroviário de passageiros", referiram as duas empresas num comunicado conjunto enviado à agência Lusa.

A IP e a CP adiantaram também que as intervenções entre a Pampilhosa e Celorico da Beira estão numa fase adiantada de desenvolvimento.

No entanto, "em virtude da extensão, características específicas e complexidade técnica dos trabalhos em curso, existe a necessidade de ainda manter interdita a circulação ferroviária neste troço nos próximos meses".

A renovação integral da Linha da Beira Alta (193 quilómetros entre Pampilhosa e Vilar Formoso) é considerada uma das obras fundamentais do Corredor Internacional Norte e destina-se a permitir uma ligação ferroviária mais segura e rápida entre o Centro e o Norte do país e a fronteira com Espanha.

O investimento previsto para a modernização desta ligação ferroviária é de 600 milhões de euros.

A linha encerrou em 19 de abril de 2022 por um período anunciado de nove meses e deveria reabrir em janeiro de 2023.

A Infraestruturas de Portugal veio depois a anunciar como data provável novembro de 2023, prazo que foi novamente alterado, passando a ser junho de 2024, que também não se concretizou.

"Os investimentos em curso na Linha da Beira Alta visam promover a utilização do transporte ferroviário, garantindo a todos os utilizadores uma infraestrutura ferroviária mais moderna, fiável, segura e ambientalmente sustentável", explicaram a IP e a CP.

Até à reabertura integral desta ligação ferroviária mantém-se o transporte rodoviário alternativo dos clientes da CP entre a Guarda e Coimbra, e vice-versa, com paragens em todas estações da Beira Alta "por forma a minimizar os impactos negativos decorrentes deste constrangimento".