Trump e Lula têm reunião marcada para este domingo na Malásia

Trump e Lula têm um encontro marcado para esta tarde na capital da Malásia, onde o Presidente norte-americano chegou hoje, naquela que é a primeira deslocação asiática deste segundo mandato, de acordo com a mesma fonte.

A Malásia é já a segunda etapa da viagem de Lula da Silva pela Ásia, após uma passagem pela Indonésia, onde esteve em busca de novas parcerias comerciais para atenuar o impacto das tarifas norte-americanas.

O Brasil e os Estados Unidos estão a viver uma crise diplomática sem precedentes, depois de Trump ter imposto tarifas de 50% sobre grande parte dos produtos brasileiros, na sequência do julgamento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão.

Donald Trump já tinha afirmado que um encontro em Kuala Lumpur com o homólogo brasileiro, Lula da Silva, estava nos seus planos. "Penso que nos vamos encontrar, sim. Já nos vimos brevemente na Assembleia Geral das Nações Unidas ", disse, na sexta-feira, aos jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One, quando viajava para a Malásia.

Quando questionado sobre a possibilidade de reduzir as tarifas de 50% impostas às importações do Brasil, o líder norte-americano deixou a porta aberta, afirmando estar disposto a fazê-lo "se as circunstâncias forem adequadas".

Também na sexta-feira Lula disse estar "interessado nesse encontro", com o objetivo de "defender os interesses do Brasil e mostrar que houve um erro nas tarifas sobre o Brasil".