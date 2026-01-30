Trump escolhe Kevin Warsh para próximo presidente da Fed

Warsh substituirá o atual presidente, Jerome Powell, quando o seu mandato terminar em maio. Trump escolheu Powell para liderar a Fed em 2017, mas nos últimos meses tem feito várias críticas ao responsável por não cortar as taxas de juros com rapidez suficiente.

"Conheço Kevin há muito tempo e não tenho dúvidas de que será lembrado como um dos `GRANDES` presidentes da Fed, talvez o melhor", publicou hoje Trump na plataforma Truth Social, acrescentando que é "perfeito para o papel e nunca vai desiludir."

Esta escolha deverá resultar em mudanças drásticas na instituição, que poderá aproximá-la da Casa Branca e reduzir a independência da política do dia-a-dia.

A nomeação, que requer confirmação do Senado, representa um regresso para Warsh, de 55 anos, que foi membro do conselho da Fed de 2006 a 2011.

Warsh foi o governador mais jovem da história quando foi nomeado aos 35 anos e atualmente é membro da Hoover Institution, de tendência conservadora, e professor na Stanford Graduate School of Business.

Durante o seu mandato como governador, Warsh opôs-se a algumas das políticas de baixas taxas de juros que a Fed adotou durante e após a crise de 2008, mas, mais recentemente, em discursos e artigos de opinião, o responsável afirmou que apoia taxas mais baixas.

O anúncio surge após uma procura extensa e pública, ao contrário do que é habitual, que mostrou a importância da decisão para Trump e o potencial impacto que poderia ter na economia.

A Fed é uma das autoridades económicas mais poderosas do mundo, encarregada de combater a inflação nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, apoiar o pleno emprego, sendo também o principal órgão regulador bancário do país.

Por agora, Warsh deverá assumir uma vaga no conselho da Fed que estava temporariamente ocupada por Stephen Miran, um assessor da Casa Branca nomeado por Trump em setembro. Uma vez no conselho, Trump poderia então promover Warsh à presidência quando o mandato de Powell terminar em maio.