Trump mostra-se no Fórum Económico Mundial

Todas as atenções da elite política e empresarial reunida esta semana nesta pequena localidade suíça, nos Alpes, têm estado viradas para Trump e para as medidas que anunciou logo que chegou à Casa Branca.



Abrindo a frente de uma nova guerra comercial, Trump já confirmou a intenção de impor tarifas aduaneiras de 25% sobre os produtos provenientes do Canadá e México, a partir de 1 de fevereiro.



China, Rússia e a zona da União Europeia - que exporta mais bens para os Estados Unidos do que importa - também estão na mira do novo presidente.



Antes do arranque do evento, o novo líder do Fórum Económico Mundial, o norueguês Borge Brende, recordou que Trump participou por duas vezes, presencialmente, no fórum durante o seu primeiro mandato (2017-2021).



Na mesma ocasião, Borge Brende afirmou-se convicto de que a intervenção do novo presidente norte-americano “será um momento muito especial, também para se saber mais sobre as prioridades políticas da nova administração”.



"Colaboração para a Era Inteligente" é o tema central da edição de 2025 do Fórum de Davos.