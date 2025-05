Trump sugere abertura para reduzir tarifas impostas à China

No último mês, a guerra comercial entre Estados Unidos e China agitou economia mundial e os mercados internacionais com a aplicação recíproca de tarifas. No início da semana, a Administração Trump confirmou o primeiro encontro sobre comércio entre Washington e Pequim desde a subida vertiginosa de tarifas.

Nestas negociações, que decorrem no sábado e no domingo, vão participar o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer e He Lifeng, vice-primeiro-ministro da China para a política económica.





Também esta sexta-feira, o ministro suíço da Economia admitiu a possibilidade de China e Estados Unidos concordarem numa suspensão temporária das tarifas alfandegárias durante as negociações comerciais em Genebra.







"Podemos imaginar de tudo - podemos imaginar uma suspensão mútua das tarifas alfandegárias durante as conversações. Isso depende das partes envolvidas", afirmou Guy Parmelin em declarações aos repórteres.







Numa publicação na rede social Truth Social esta sexta-feira, Donald Trump assumia essa possibilidade:No início de abril, Trump anunciou a imposição de tarifas na maior parte das exportações chinesas para 145 por cento, uma escalada após a imposição de taxas retaliatórias entre os dois países.A concretizar-se esta sugestão de Trump,O próprio secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, já afirmou que ase apelou a Pequim para o estabelecimento de conversações entre os dois países para a discussão das políticas comerciais que a Administração Trump considera injustas.Não obstante as várias taxas aplicadas a nível global em abril,Na mensagem, publicada em maiúsculas, o presidente norte-americano considera que “A CHINA DEVE ABRIR O MERCADO AOS EUA”, algo que seria “MUITO BOM PARA ELES”.“MERCADOS FECHADOS JÁ NÃO FUNCIONAM!!!”, defendeu Donald Trump.