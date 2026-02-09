Turismo do Alentejo e Ribatejo exige apoios do Governo para empresários afetados

"O que se exige são respostas rápidas e que não se compadecem com linhas de crédito", afiançou à agência Lusa o presidente da Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo, José Santos.

De acordo com este responsável, no concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, o mau tempo "afetou praticamente toda a restauração", assim como "alguns alojamentos locais, inclusive um hotel, ainda que não estivesse a funcionar".

"Mas há também relatos de danos em infraestruturas turísticas privadas noutros concelhos da nossa área de intervenção, nomeadamente Coruche, Salvaterra de Magos [ambos no distrito de Santarém]] e Gavião [distrito de Portalegre], e danos em infraestruturas públicas de apoio ao turismo em Mértola e em Odemira [distrito de Beja]", acrescentou José Santos.

O presidente da ERT disse que a instituição está, neste momento, "com o apoio dos municípios", a fazer um levantamento do número de unidades turísticas e de estruturas de apoio afetadas pelo mau tempo, para depois quantificar o respetivo prejuízo total.

"Não estamos a falar de situações, do ponto de vista do volume, muito significativas, mas estamos a falar de situações que, para cada um dos empresários, são gravíssimas, porque significam a interrupção imediata da sua atividade económica e a dificuldade do pagamento de salários", alertou.

Segundo José Santos, existe também o risco de estas infraestruturas "não estarem a funcionar" no curto prazo e poder "estar comprometida a retoma rápida do seu funcionamento".

Por isso, este responsável apelou ao Governo "para que haja uma atenção muito específica e muito direcionada para estas situações".

"As linhas de crédito abertas pelo Banco de Fomento são importantes, mas, para estes projetos e para esta tipologia de empresário, são necessárias medidas a fundo perdido, que apoiem a reconstrução destas infraestruturas turísticas", defendeu.

A par disso, continuou, são necessários "apoios que menorizem o impacto que a interrupção do funcionamento das unidades vai ter na tesouraria" das respetivas empresas gestoras.