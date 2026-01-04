Turismo doméstico na China regista aumento de visitantes no início de 2026

O período foi marcado por viagens de curta distância e grande movimento em destinos urbanos e culturais.

Diversas províncias reportaram um aumento do número de visitantes em atrações turísticas, museus e locais de lazer.

Em Xangai, o Departamento Municipal de Cultura e Turismo informou que a capital financeira da China recebeu mais de 6,8 milhões de visitantes nos três dias, com gastos turísticos superiores a 12,2 mil milhões de yuans (1,49 mil milhões de euros), impulsionados por atividades culturais e passeios curtos organizados para celebrar o início do novo ano.

No sul da China, o Departamento Provincial de Cultura e Turismo de Guangdong estimou que quase 17,9 milhões de visitantes chegaram à província que faz fronteira com Hong Kong e Macau, com um aumento médio diário de mais de 30% em relação ao mesmo período do ano passado, gerando uma receita turística próxima de 10 mil milhões de yuans (1,22 mil milhões de euros), segundo dados preliminares.

Em Macau, a Polícia de Segurança Pública disse que chegaram à região administrativa especial chinesa cerca de 486 mil turistas entre 01 e 03 de janeiro.

As autoridades de Jiangsu, no leste da China, registaram mais de 19 milhões de visitas aos principais locais turísticos, como grandes atrações e museus, com um crescimento de dois dígitos.

Nesta província, o aumento de viajantes de outras regiões chinesas contribuiu significativamente para a despesa total com o turismo.

No centro e sudoeste da China, províncias como Henan e Sichuan registaram também um aumento do número de visitantes em pontos turísticos e espaços culturais, com a procura concentrada em viagens locais e de média distância, bem como em atividades de inverno e visitas a museus.

A mobilidade durante o feriado foi facilitada pela rede de transportes.

O grupo ferroviário estatal da China informou que os comboios transportaram mais de 48 milhões de passageiros durante o período de férias, coincidindo com a inauguração de novas linhas e estações prevista para o final de 2025.

As plataformas chinesas do setor do turismo também indicaram um aumento das reservas para destinos domésticos durante o feriado, enquanto algumas cidades reportaram um maior fluxo de visitantes estrangeiros antes da maior migração anual do mundo, o Ano Novo Lunar, que este ano calha em fevereiro.