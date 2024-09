Turquia confirma dar passos para aderir aos BRICS

"O nosso pedido sobre esta questão é claro", declarou à imprensa o porta-voz do Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP), Omer Celik, sem avançar pormenores sobre a aproximação, mas prometeu que o governo informaria publicamente sobre eventuais desenvolvimentos.

O grupo dos BRICS foi inicialmente formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, aos quais se juntaram no início do ano o Irão, os Emirados Árabes Unidos, o Egito, a Etiópia e a Arábia Saudita.

No caso de adesão aos BRICS, a Turquia seria o único país da NATO a fazê-lo.

A União Europeia (UE) não concorda com este processo e através de um porta-voz, Peter Stano, notou que os BRICS têm objetivos "totalmente diferentes" dos comunitários.

Fontes consultadas pela Bloomberg, as autoridades turcas apresentaram a candidatura há meses devido à falta de progressos no processo de adesão à União Europeia e devido aos laços estabelecidos com a Rússia após o início da invasão da Ucrânia em 2022.

A Turquia é um país candidato à UE desde 2006.