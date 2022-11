Twitter arranca com processo de demissão em massa de funcionários

“Começaremos o difícil processo de redução de nossa força de trabalho global na sexta-feira [hoje]”, disse o Twitter na quinta-feira, num e-mail enviado aos funcionários, uma semana depois de Elon Musk ter tomado o controlo da rede social.





A mensagem indicou que todos os funcionários vão receber informações ainda esta sexta-feira, assim que abrir o escritório do Twitter na Califórnia, no oeste dos Estados Unidos.





Here's the first official communication from Twitter's new leadership to its staff, a week after Musk took over: a fun game where you get to find out if you're laid off or not based by 9am tomorrow, based on whether the email pops up in your Twitter account or personal account. pic.twitter.com/tpJsAkiaHp — Will Oremus (@WillOremus) November 4, 2022

, disse a empresa.

A informação chegará por email com o título: “O seu papel no Twitter”. Quem receber a mensagem na conta do Twitter, é porque continuará na empresa. Quem receber no email pessoal, quer dizer que foi dispensado.







Horas antes, o jornal Financial Times, New York Times e Washington Post tinham avançado que Musk pretendia demitir até metade dos cerca de sete mil funcionários que se estima que o Twitter tenha, de acordo com fontes ligadas à compra da empresa digital.





Elon Musk comprou o Twitter por 44 mil milhões de dólares (45,3 mil milhões de euros).

De acordo com o Financial Times, Musk também pretende exigir o trabalho presencial nos escritórios a partir de segunda-feira, revertendo a atual política do Twitter, que permite aos funcionários trabalhar remotamente.





No final da semana passada, Musk reformulou a equipa, demitindo executivos, incluindo o responsável do Twitter, Parag Agrawal, enquanto levou para a empresa um pequeno grupo de conselheiros de confiança, incluindo o advogado pessoal Alex Spiro.





Chegou agora a vez de dispensar funcionários, uma redução que pode atingir metade do número total de trabalhadores.







Has it already started? Happy layoff eve! pic.twitter.com/0AcaQjGJvm — Rumman Chowdhury (@ruchowdh) November 4, 2022

Can a heart be full and broken at the same time?



It was a privilege to lead a #DreamTeam working to build the most inclusive, diverse, equitable & accessible company. I’m forever grateful.



Tweeps, we created lightening in a bottle— nobody will ever change that #UntilWeAllBelong pic.twitter.com/r25lEJ1XpK — James Loduca (he/him/él) (@JamesLoduca) November 4, 2022

Ontem mesmo, muitos dos funcionários deixaram de ter acesso aos sistemas da companhia.argumenta o chefe de inclusão, diversidade, equidade e acessibilidade da empresa, James Loduca antes de remover as referências ao Twitter da sua biografia.

A empresa cortou o acesso aos sistemas e até às instalações. No email enviado, a empresa diz mesmo que quem estiver no escritório ou se fosse a caminho das instalações, o melhor mesmo era regressar a casa.







De seguida, lembra os funcionários de que eles devem permanecer fiéis às regras do Twitter que os proíbe de revelar dados confidenciais da rede social à comunicação social ou a qualquer outra pessoa.

“Estamos gratos pelas vossas contribuições para o Twitter e pela vossa paciência, à medida que avançamos neste processo”, conclui a missiva enviada aos trabalhadores.

Funcionários avançam com ação legal

Advertisers should support: — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022

Um número de funcionários apresentou uma ação legal na noite passada contra o Twitter, argumentando que a empresa não avisou os funcionários com a antecedência exigida pela lei federal dos EUA e pela lei californiana.O processo pede que o tribunal emita uma ordem exigindo que o Twitter obedeça à "WARN Act" e restringindo a empresa de solicitar que funcionários assinem documentos que possam abrir mão de seu direito de participar em litígios.“Apresentamos esta ação hoje à noite na tentativa de garantir que os funcionários estejam cientes de que não devem abrir mão dos direitos e que eles têm um caminho para garantir os direitos”, disse a advogada que apresentou a queixa, Shannon Liss-Riordan, à Bloomberg.quando Musk demitiu cerca de dez por cento dos trabalhadores.Especialistas em desinformação e defensores dos direitos civis alertaram que cortar a equipa do Twitter a apenas poucos dias das eleições intercalares nos Estados Unidos pode ter graves consequências, já que a plataforma já enfrentou dificuldades com a moderação de conteúdo e agora terá menos recursos.Simon Balmain, gerente de comunidade do Twitter no Reino Unido, disse à BBC que acredita ter sido demitido porque foi desconectado de seu laptop de trabalho e do programa de mensagens Slack., disse Balmain.e nas últimas horas colocou algumas publicações em que fala de “conversa fiada”.Há dois dias publicou um “questionário” na sua página em que pergunta qual dos caminhos é que o Twitter deve seguir: o da liberdade de expressão ou o “politicamente correto”.