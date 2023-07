Twitter com Elon Musk. Receita de publicidade cai para quase metade

Depois da aquisição do Twitter por cerca de 39 mil milhões de euros, Elon Musk despediu perto de metade dos 7.500 funcionários. Argumentou que fazia parte da estratégia para cortar custos.





A empresa perdeu quase 50 por cento da receita em publicidade desde o fim de 2022. Continuou a não ter o aumento nas vendas esperado em junho, mas Musk já veio dizer que julho foi "um pouco mais promissor".

No fim de semana, Musk confirmou que o saldo do Twitter continuava negativo e com uma “”. E numreiterou: "Precisamos alcançar um fluxo de caixa positivo antes de nos darmos ao luxo de qualquer outra coisa".

Depois dos despedimentos e de reduzir as contas de serviços em cloud, Musk avançou que o Twitter se propunha registar 2,6 mil milhões de euros em receita em 2023, ficando abaixo dos 4,4 mil milhões em 2021.



Rival Threads

A Threads é uma rede social de propriedade da empresa norte-americana Meta Platforms. A aplicação funciona integrada no universo Facebook e Instagram, produtos também da Meta. Chegou no início de julho e atraiu muitos utilizadores. Já terá atingido 150 milhões de contas, de acordo com algumas estimativas da aplicação.A Threads apresentou-se como alternativa ao Twitter e terá recebido muitos utilizadores descontentes com as atitudes de Musk.

Crédito: Dado Ruvic - Reuters



Meghana Dhar, ex-chefe de parcerias da Snap e da Meta, é a proprietária da mais recente concorrente do Twitter – a rede Threads. Dhar declarou que a empresa tinha vivido tempos difíceis antes de Musk ter comprado o Twitter.

"Elon e o Twitter estão numa posição francamente difícil, neste momento", sublinhou Dhar durante o programa Today da BBC. E relembrou os altos e baixos em momento pré-Elon: "Vimos esse declínio e crescimento na receita desde pré-Elon. Mas com Elon, houve uma espécie de declínio constante".





De qualquer forma, a Threads, que teve grande impulso nos primeiros momentos de vida, registou uma queda, após a segunda semana.





The "Twitter Killer" looks like a rug pull 🤣 pic.twitter.com/Qk8HJz3GCz — Watcher.Guru (@WatcherGuru) July 14, 2023



Muitos investidores aguardam com expectativa a divulgação dos últimos resultados financeiros trimestrais da Tesla, na próxima quarta-feira.Lucy Coutts, diretora de investimentos da JM Finn, observa que “as pessoas não apostariam contra ele. Musk é uma figura inconstante e acho que provavelmente ele vai mudar isso”.E acrescenta:Linda Yaccarino, ex-chefe de publicidade da NBCUniversal, assumiu o cargo de executiva-chefe do Twitter em junho. A alteração indicia que as vendas de publicidade ainda são uma prioridade para a empresa.Yaccarino argumentou que o Twitter tem planos para se concentrar em parcerias de vídeo, áreas criativas e comércio. A BBC avança que existem negociações com figuras políticas e de entretenimento e editores de notícias e