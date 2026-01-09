UE anuncia novo pacote financeiro para a Síria de 620 milhões de euros para 2026 e 2027

A verba foi anunciada numa visita, hoje, do presidente do Conselho Europeu, António Costa, e da líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que se reuniram com o chefe de Estado sírio, Ahmed al-Shaara.

Os três líderes assinaram ainda uma nova parceira política co Damasco e o reforço da cooperação comercial e económica, nomeadamente através da participação da Síria em iniciativas no âmbito do Pacto para o Mediterrâneo, apoiada por um pacote financeiro substancial para 2026 e 2027, a fim de permitir a recuperação socioeconómica, a reconstrução e a facilitação do investimento privado.

O conflito na Síria remonta a 2011, com a contestação ao regime autoritário de Bashar al-Assad, que abandonou o país em dezembro de 2024, após uma ofensiva relâmpago de uma coligação de grupos rebeldes liderada por por Ahmed al-Sharaa.

Desde 2011, a ajuda da UE ao país já ultrapassou os 38 mil ME e no ano passado, na 9.ª conferência para a Síria, foram garantidos 5,8 mil ME para o país e seus vizinhos, com a UE a comprometer-se com 2,5 mil ME para 2025 e 2026.

Costa e Von der Leyen seguem ainda hoje para o Líbano, onde encerram um périplo que começou na Jordânia.