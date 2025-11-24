UE dá "luz verde" a orçamento anual para 2026 de 192.800 milhões em autorizações

"Hoje, o Conselho adotou formalmente o orçamento da UE para 2026. Este orçamento é o resultado de negociações com o Parlamento Europeu que conduziram a um acordo em 15 de novembro de 2025", anuncia em comunicado a instituição europeia que junta os Estados-membros da União.

O total das autorizações (limite total de compromissos) é fixado em 192,8 mil milhões de euros e o total dos pagamentos (fluxo de caixa real do ano) em 190,1 mil milhões de euros.

No orçamento europeu, as autorizações são o valor máximo que a União se pode comprometer a gastar em programas e projetos, enquanto os pagamentos representam o dinheiro efetivamente pago durante o ano.

O aval de hoje tem também em conta um montante de 715,7 milhões de euros como margem abaixo dos limites máximos de despesas das autorizações do atual Quadro Financeiro Plurianual para permitir à UE reagir a circunstâncias imprevistas, de acordo com o Conselho da UE.

O orçamento será finalmente aprovado após a sua adoção pelo Parlamento Europeu, que está prevista para esta quarta-feira.

Este é o sexto orçamento anual ao abrigo do orçamento de longo prazo da UE, o Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027.