UE e Egipto acordam memorando de entendimento que inclui 1.000 milhões de euros em empréstimos de assistência

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deslocou-se ao Egito para apresentar o acordo e participar na Conferência de Investimento UE-Egipto, destinada a fomentar o investimento do setor privado.

Estes desenvolvimentos surgem na sequência da assinatura, em março de 2024, do Acordo de Parceria Estratégica e Global de Vizinhança, que reconhece o papel geoestratégico do Egito como base para a estabilidade em toda a região.

"Há cem dias abrimos uma nova era nas relações entre o Egito e a União Europeia (...). Hoje apresentamos às empresas e aos empresários egípcios 1.000 milhões de euros de assistência macroeconómica que incentivarão as reformas necessárias às empresas e aos empresários do setor privado", afirmou Von der Leyen, de acordo com uma declaração oficial da Comissão.

Estes investimentos "estratégicos" permitirão ao Egito tornar-se um "centro de energia limpa no centro do Mediterrâneo, numa encruzilhada".

"O programa também oferece aos jovens egípcios um novo programa de formação para que tenham sucesso económico no futuro. E isto é apenas o começo", sublinhou Von der Leyen.

Este pacote de 1.000 milhões de euros corresponde ao primeiro de dois programas de assistência macroeconómica, num total de 5.000 milhões de euros de empréstimos em condições favoráveis ao Egito, o que representa uma percentagem muito significativa dos 7.400 milhões de euros previstos no Acordo de Parceria Estratégica e Global de Vizinhança da UE.

A Conferência de Investimento aborda o ecossistema empresarial egípcio e as possibilidades de melhoria para impulsionar o investimento da UE em sectores-chave.

Estas reformas estão relacionadas com a transição energética, a produção de hidrogénio renovável, a economia circular e os setores farmacêutico, médico e automóvel. Há também investimentos para a agricultura sustentável e o sistema alimentar, a segurança da água e a inovação e digitalização.

Prevê-se que sejam anunciados acordos de investimento privado no valor de 40.000 milhões de euros entre empresas europeias e egípcias em setores como as energias renováveis e o hidrogénio.

A UE e o Egito assinarão também o programa "Indústria Verde Sustentável", com 30 milhões de euros em empréstimos que desbloqueiam 271 milhões de euros em empréstimos do Banco Europeu de Investimento (BEI) e de parceiros para ajudar a indústria egípcia a investir na redução da poluição, na descarbonização e na eficiência energética e dos recursos.

Prevê igualmente a formação para o emprego e investimentos no acesso a vacinas, medicamentos e tecnologias da saúde.

Serão assinados três acordos de financiamento no valor de 36 milhões de euros para programas de cooperação bilateral e também existe um pacote de 60 milhões de euros para melhorar o sistema de armazenamento de cereais ao abrigo do Mecanismo para a Alimentação e a Resiliência, que também é assinado no âmbito da conferência.

Será igualmente assinado o acordo de financiamento inter-regional para o programa NEXT MED destinado a promover um desenvolvimento justo, equitativo e sustentável na bacia mediterrânica no âmbito da Agenda da UE para o Mediterrâneo, com uma contribuição europeia de 263 milhões de euros.

Participam na conferência cerca de 1.000 pessoas e organizações, incluindo representantes dos países membros da UE, altos funcionários egípcios, instituições financeiras internacionais e líderes empresariais egípcios e europeus.