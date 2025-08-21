UE falha isenção do vinho que será taxado em 15% para entrar nos EUA

"Infelizmente, não conseguimos", disse o comissário para o Comércio e Segurança Económica, Maros Sefcovic, em conferência de imprensa em Bruxelas (Bélgica), cidade que acolhe as principais instituições da União Europeia (UE).

A isenção de tarifas para as exportações de produtos vinícolas era reivindicada particularmente por Itália e França, mas não consta nos detalhes do acordo entre o bloco político-económico europeu e Washington, hoje apresentados.

Como a generalidade dos produtos da UE, o vinho vai sofrer um agravamento alfandegária de 15% para entrar no mercado dos EUA.

A Comissão Europeia defendeu hoje que "alcançou a meta" com o acordo comercial com os EUA e que é o "cenário mais favorável" que Washington deu a país parceiro.

"Alcançámos a meta", disse Maros Sefcovic, sobre um acordo comercial com os EUA que "carrega um peso considerável".

O comissário considerou que a outra opção era "uma guerra comercial com direitos alfandegários estratosféricos que prejudicariam todos".