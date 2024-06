Valor aplicado em certificados de aforro volta a cair em maio para 33,96 mil ME

A queda face ao valor registado no mês anterior é de cerca de quatro milhões de euros -- o montante mais reduzido desde que o `stock` de CA começou a recuar --, mas mantém a tendência que começou a registar-se em outubro de 2023 e que resulta do facto de as entradas de dinheiro em certificados de aforro serem inferiores aos resgates.

O dinheiro aplicado em CA atingiu um valor recorde de 34.071,5 milhões de euros em outubro do ano passado, mês em que foi interrompido um ciclo de subidas consecutivas iniciado em abril de 2020.

Após uma forte procura, impulsionada com a subida das Euribor, os CA começaram a perder o interesse dos aforradores quando, em junho do ano passado, a série de certificados em comercialização (`série E`) foi substituída pela `série F`, com uma taxa de juro mais baixa.

Relativamente aos certificados do tesouro (CT), os dados do Banco de Portugal mostram que o seu valor total recuou em maio para 10.391 milhões de euros, abaixo do mês anterior (10.487,82 milhões de euros), mantendo a tendência de descida que se regista desde o início de 2022.