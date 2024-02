Dezasseis por cento das dez mil empresas que foram notificadas no início de Fevereiro pela Autoridade para as Condições do Trabalho já regularizaram a situação contratual dos trabalhadores que estavam com falsos recibos verdes.

A ACT tem várias ações inspetivas no terreno, no combate à precariedade previsto na Agenda do Trabalho Digno.