Vendas no comércio crescem quase 9% em novembro

Em novembro, as vendas no comércio a retalho cresceram 5,8%, após uma subida de 5,7% no mês anterior, enquanto o comércio por grosso se destacou pela intensidade do aumento, que foi de 11,1%, face a uma subida de 2,8% no mês precedente.

Já os índices de emprego e remunerações registaram aumentos homólogos de 0,3% e 6,2%, respetivamente, sendo nula a taxa de variação das horas trabalhadas.

Segundo o INE, em outubro, as variações tinham sido de 1,3%, 7,4% e 1%.

Quanto às taxas de variação mensal dos índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas, situaram-se em 0,5%, 41,2% e -1,7%, respetivamente, face a variações de 1,5%, 42,9% e -0,7% em novembro de 2023.