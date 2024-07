Veneza vai reduzir grupos turísticos para minimizar impacto na cidade

Entre as medidas das autoridades locais também se destaca a proibição do uso de altifalantes pelos guias turísticos, com vista a “proteger a paz dos moradores” e garantir que os transeuntes se possam movimentar com mais liberdade.



As multas para quem não cumprir estas medidas variam de 25 a 500 euros. Veneza vai passar a limitar o tamanho dos grupos de turistas a 25 pessoas a partir de quinta-feira, na mais recente tentativa de reduzir o impacto das multidões na cidade. Estas novas regras estavam, inicialmente, para ser implementadas em junho, mas só entram em vigor no primeiro dia de agosto.



As restrições abrangem o centro da cidade e também as ilhas de Murano, Burano e Torcello.



Veneza foi a primeira cidade do mundo a ter um sistema de pagamento para visitantes, iniciativa experimental que pretendia dissuadir turistas de visitar a cidade italiana durante as épocas altas.



O projeto-piloto começou em abril e terminou em julho. Decorre agora um período de consulta para as autoridades italianas decidirem como prosseguir com esta medida de futuro.