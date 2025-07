Viticultores deixam carrinhas e tratores e a pé bloqueiam ponte da Régua

No local, a agência Lusa observou que as viaturas foram deixadas pela avenida Diocese de Vila Real que desce até à rotunda conhecida como dos armazéns do Corgo e os manifestantes juntaram-se em cima do tabuleiro da ponte ao som da música "Grândola Vila Morena" de Zeca Afonso e do hino nacional.

O objetivo era fazerem uma marcha lenta pela cidade do distrito de Vila Real, mas como a GNR não os deixou entrar, começaram por deixar alguns tratores e carrinhas em Godim, junto à rotunda dos quatro caminhos, de onde um grupo seguiu a pé para se juntar a outros produtores que estavam na entrada do lado aposto da Régua.