Vladimir Putin admite nacionalizar as empresas que deixem a Rússia

Vladmir Putin defende que as sanções do Ocidente à Rússia são ilegítimas. Numa reunião com o governo transmitida pela televisão, o Presidente russo disse que as subidas dos combustíveis não são culpa dos russos. Assegurou ainda que o país não se fecha a ninguém e que está a manter todas as exportações de energia.