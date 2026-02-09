Volume de negócios da indústria cresce 0,3% em 2025 - INE

Em 2025, a variação média do volume de negócios para o mercado nacional somou 2,1%, contra uma variação negativa de 2,3% no ano anterior.

Já as vendas na indústria para o mercado externo contraíram 2,7%, quando em 2024 tinham apresentado um aumento de 0,8%.

O emprego e as remunerações registaram variações médias anuais de -0,3% e 5,1% em 2025, contra 0,0% e 7,2% em 2024.

No quarto trimestre de 2025, as vendas na indústria aumentaram 0,6% em termos homólogos, revelando um abrandamento de 0,5 pontos percentuais (p.p.) relativamente ao trimestre anterior.

As vendas na indústria para o mercado nacional aumentaram 2,7% no mesmo período de 2025 sendo que o aumento foi de 2,1% no trimestre anterior.

Em dezembro, o índice de volume de negócios na Indústria apresentou um crescimento homólogo de 2,0%, invertendo a variação negativa de 1,3% observada no mês anterior.

Excluindo o agrupamento da Energia, o volume de negócios aumentou 3,4% (0,9% em novembro) e os índices relativos ao mercado nacional e ao mercado externo registaram variações de 1,9% e 2,3% (2,4% e -7,4% no mês precedente).

O emprego e as remunerações registaram variações homólogas de -0,2% e 4,4% em dezembro.