Volume de negócios na indústria abranda quebra para 1,0% em agosto

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), as vendas para o mercado nacional contraíram 1,9% (variação de -2,2% em julho), originando um contributo de -1,2 pontos percentuais (-1,4 pontos percentuais no mês anterior) para a variação do índice total.

Já o índice de vendas com destino ao mercado externo passou de uma diminuição de 1,3% em julho para um aumento de 0,4% no mês em análise, contribuindo com 0,1 pontos percentuais (-0,5 pontos percentuais no mês precedente).

O principal contributo para a variação do índice foi dado pelo agrupamento de energia (-1,3 pontos percentuais, contra -0,4 pontos percentuais em julho), resultado da diminuição de 5,5% (-1,7% no mês anterior).

Por sua vez, os bens intermédios contraíram 1,2% em agosto, após um crescimento de 1,0% em julho, tendo contribuído com -0,4 pontos percentuais (0,3 pontos percentuais em julho), enquanto os bens de consumo e os bens de investimento apresentaram variações positivas de 0,4% e 2,8% (diminuições de 0,4% e 9,6% um mês antes), contribuindo conjuntamente com 0,6 pontos percentuais (-1,4 pontos percentuais no mês anterior).

Excluindo o agrupamento de energia, as vendas na indústria aumentaram 0,3% (-1,9% em julho).

Em termos mensais, o índice de volume de negócios na indústria passou de uma variação de -3,1% em julho para 2,2% em agosto.

No que diz respeito ao emprego na indústria, apresentou uma redução homóloga de 0,2% em agosto (-0,1% em julho), enquanto as remunerações subiram 6,1% (7,1% no mês anterior) e as horas trabalhadas (ajustadas de efeitos de calendário) passaram de um crescimento de 0,2% em julho para 0,9% no mês em análise.

O emprego registou uma variação mensal de -0,5% (-0,4% em agosto de 2023), sendo que as remunerações e as horas trabalhadas (ajustadas de efeitos de calendário) apresentaram diminuições mensais de 10,6% e 28,8% em agosto (-9,8% e -29,3% em igual período de 2023).