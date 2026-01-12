Wal Street fecha em alta com recordes do Dow Jones e S&P500

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average e o alargado S&P500 estabeleceram novos recordes, depois de valorizarem 0,17% e 0,16%, respetivamente. O tecnológico Nasdaq, por sua vez, progrediu 0,26%.

No domingo, Powell anunciou que é objeto de uma investigação federal relacionada com o seu testemunho no Congresso, em junho, sobre a renovação da sede da Fed, um novo passo nas pressões de Trump sobre o banco central.

Entre as cotadas, ao destaque foi para a Exxon, a maior petrolífera dos EUA, que recuou 0,57%, enquanto os seus concorrentes Chevron e Shell, subiram 0,14% e 1,17%, respetivamente.

Esta evolução surgiu depois de Trump admitir deixar a Exxon fora dos seus planos para o petróleo da Venezuela e de o principal dirigente da petrolífera, Darren Woods, ter dito que "as construções e os marcos comerciais" no país impediam a realização de investimentos.

O secretário da Energia, Chris Wright, declarou que a Chevron e a Shell integram o grupo de empresas que vão investir na Venezuela.