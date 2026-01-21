Wall Street fecha em alta a recuperar das fortes perdas da véspera

Os resultados da sessão mostram que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 1,21%, o tecnológico Nasdaq ganhou 1,18% e o alargado S&P500 avançou 1,16%. Na terça-feira estes índices emblemáticos de Wall Street tinha perdido cerca de dois por cento.

Já a evoluir em terreno positivo durante a maior parte do dia, "o mercado recuperou francamente depois do anúncio de Trump de um acordo sobre a Gronelândia", apontaram os analistas da Briefing.com.

Durante o fim de semana, Trump ameaçou aplicar taxas alfandegárias de até 254 a oito Estados europeus, incluindo Alemanha, França e Reino Unido, com represália pelo seu apoio à Dinamarca.

Mas, na quarta-feira, Trump levantou esta ameaça, garantindo ter "concebido o quadro de um futuro acordo comercial" sobre a Gronelândia.

"Com base nesta expectativa, não vou aplicar as taxas alfandegárias que deveriam entrar em vigor em 01 de fevereiro", escreveu Trump, na sua rede social, sem detalhar o "quadro" em questão.

"Os investidores receavam claramente que algumas dessas medidas comerciais pudessem abalar a confiança os ativos (norte-)americanos", comentou Dave Grecsek, da Aspiriant, em declarações à AFP.

Trump também afastou a opção militar para controlar a Gronelândia.

"As pessoas pensavam que eu ia utilizar a força. Não preciso disso. Não quero utilizar a força. Não vou utilizar a força", disse.

"Houve talvez uma tomada de consciência quanto ao facto de ser preciso não perturbar os mercados", disse Grecsek.

As relações comerciais permanecem n centro da atenção, considerou este analista, mas os investidores também acompanham a informação macroeconómica.

Na quinta-feira é esperada uma nova estimativa do produto interno bruto dos EUA, para o terceiro trimestre.