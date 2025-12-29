Wall Street fecha em baixa pressionada pela realização de lucros entre as tecnológicas
A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em baixa, pressionada pela realização de lucros em algumas das principais ações tecnológicas, num mercado com baixa atividade negocial na véspera do Ano Novo.
Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average caiu 0,51%, para 48.461,93 pontos, o tecnológico Nasdaq Composite Index recuou 0,50%, para 23.474,35 pontos, e o S&P 500 Index, mais abrangente, teve uma queda de 0,35%, para 6.905,74 pontos.
O mercado está "bastante calmo", realçou Sam Stovall, da CFRA, à agência France-Presse (AFP).
"Nas últimas duas semanas, muitos investidores estiveram ausentes devido às férias, pelo que o volume de negociação é muito baixo", analisou.
A semana passada foi encurtada pelo Natal, e o mercado americano vai manter-se encerrado na quinta-feira, dia de Ano Novo.
O movimento de queda do dia deve-se, assim, sobretudo a um movimento técnico: "Os participantes do mercado estão a vender as suas posições para realizar lucros", resumiu Stovall.
Entre os alvos populares, a gigante de semicondutores Nvidia caiu 1,21% para 188,22 dólares, depois de ter subido 5% na semana passada.
Outras ações ligadas ao entusiasmo pela inteligência artificial (IA) incluem a Oracle, que perdeu 1,30%, a Broadcom, que caiu 0,78%, e a Qualcomm, que recuou 0,79%.
A Tesla, especialista em veículos elétricos, "é outro gigante que está a ficar para trás", observaram os analistas da Briefing.com, com uma queda de 3,27% para 459,64 dólares.
"Os investidores estão provavelmente a ajustar os seus portefólios para os alinhar com os seus objetivos para 2026", observou Sam Stovall.
No âmbito macroeconómico, a atenção está sobretudo focada na ata da última reunião da Reserva Federal, na terça-feira.
Este documento pode fornecer novas informações sobre a trajetória de política monetária preferida da Reserva Federal nos próximos meses, após três cortes consecutivos nas taxas de juro.
Os investidores estão "à espera para ver se a postura mais flexível" adotada pelo presidente da instituição, Jerome Powell, na última reunião, "se irá refletir neste relatório", explicou Sam Stovall.
No mercado bolsista, o setor energético foi impulsionado pela subida dos preços do petróleo, uma vez que o mercado percebeu que as negociações para resolver a guerra na Ucrânia continuam ineficazes por enquanto.
A Exxon Mobil subiu 1,21%, a ConocoPhillips avançou 1,18%, a Chevron subiu 0,66% e a EOG Resources subiu 1,12%.
A Digital Bridge, um fundo de investimento especializado em centros de dados e outras infraestruturas digitais, registou uma subida expressiva (+9,70%, para 15,27 dólares) após o anúncio da sua aquisição pelo gigante de investimento tecnológico SoftBank Group.
O acordo, que avaliará a Digital Bridge em aproximadamente 4 mil milhões de dólares, "fortalecerá a capacidade do SoftBank Group de conceber, desenvolver e financiar a infraestrutura essencial necessária para os serviços e aplicações de IA da próxima geração", afirmou o gigante japonês em comunicado.