Wall Street fecha em baixa pressionada pela realização de lucros entre as tecnológicas

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average caiu 0,51%, para 48.461,93 pontos, o tecnológico Nasdaq Composite Index recuou 0,50%, para 23.474,35 pontos, e o S&P 500 Index, mais abrangente, teve uma queda de 0,35%, para 6.905,74 pontos.

O mercado está "bastante calmo", realçou Sam Stovall, da CFRA, à agência France-Presse (AFP).

"Nas últimas duas semanas, muitos investidores estiveram ausentes devido às férias, pelo que o volume de negociação é muito baixo", analisou.

A semana passada foi encurtada pelo Natal, e o mercado americano vai manter-se encerrado na quinta-feira, dia de Ano Novo.

O movimento de queda do dia deve-se, assim, sobretudo a um movimento técnico: "Os participantes do mercado estão a vender as suas posições para realizar lucros", resumiu Stovall.

Entre os alvos populares, a gigante de semicondutores Nvidia caiu 1,21% para 188,22 dólares, depois de ter subido 5% na semana passada.

Outras ações ligadas ao entusiasmo pela inteligência artificial (IA) incluem a Oracle, que perdeu 1,30%, a Broadcom, que caiu 0,78%, e a Qualcomm, que recuou 0,79%.

A Tesla, especialista em veículos elétricos, "é outro gigante que está a ficar para trás", observaram os analistas da Briefing.com, com uma queda de 3,27% para 459,64 dólares.

"Os investidores estão provavelmente a ajustar os seus portefólios para os alinhar com os seus objetivos para 2026", observou Sam Stovall.

No âmbito macroeconómico, a atenção está sobretudo focada na ata da última reunião da Reserva Federal, na terça-feira.

Este documento pode fornecer novas informações sobre a trajetória de política monetária preferida da Reserva Federal nos próximos meses, após três cortes consecutivos nas taxas de juro.

Os investidores estão "à espera para ver se a postura mais flexível" adotada pelo presidente da instituição, Jerome Powell, na última reunião, "se irá refletir neste relatório", explicou Sam Stovall.

No mercado bolsista, o setor energético foi impulsionado pela subida dos preços do petróleo, uma vez que o mercado percebeu que as negociações para resolver a guerra na Ucrânia continuam ineficazes por enquanto.

A Exxon Mobil subiu 1,21%, a ConocoPhillips avançou 1,18%, a Chevron subiu 0,66% e a EOG Resources subiu 1,12%.

A Digital Bridge, um fundo de investimento especializado em centros de dados e outras infraestruturas digitais, registou uma subida expressiva (+9,70%, para 15,27 dólares) após o anúncio da sua aquisição pelo gigante de investimento tecnológico SoftBank Group.

O acordo, que avaliará a Digital Bridge em aproximadamente 4 mil milhões de dólares, "fortalecerá a capacidade do SoftBank Group de conceber, desenvolver e financiar a infraestrutura essencial necessária para os serviços e aplicações de IA da próxima geração", afirmou o gigante japonês em comunicado.