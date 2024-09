Wall Street fecha em forte baixa com investidores preocupados com economia global

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice tecnológico Nasdaq caiu 3,26%, enquanto o seletivo Dow Jones perdeu 1,51% e o alargado S&P 500 recuou 2,12%.

"A tristeza de setembro atingiu hoje Wall Street", realçou José Torres, da Interactive Brokers, em comunicado.

Setembro é tradicionalmente um mau mês para as ações, que terminaram em terreno negativo nos últimos quatro anos.

A primeira vítima foi a indústria dos microprocessadores, impulsionada durante quase dois anos pela `febre` da inteligência artificial (IA) generativa.

A superestrela do setor, Nvidia, caiu 9,53%. Só hoje, o grupo de Santa Clara (Califórnia) `apagou` quase 280 mil milhões de dólares em capitalização bolsista, o que é mais do que a avaliação total da Toyota, Hermès ou Pepsico.

"Existe a perceção de que estas empresas reportaram bons resultados, mas não o suficiente para satisfazer as expectativas", frisou Sam Burns, responsável pela estratégia de investimento da Mill Street Research.

"Penso que se trata principalmente de realização de lucros e reequilíbrio da carteira", acrescentou o analista, que não considera esta sessão como "um prenúncio de uma correção maior."

A Apple (-2,72%) e a Alphabet (-3,94%), que estavam a fazer uma boa recuperação desde o início de agosto, também foram apanhadas na tendência das vendas.

Wall Street foi também surpreendida pelos receios de deterioração da economia, à luz dos indicadores mistos na China nos últimos dias, bem como dos números dos Estados Unidos.

A atividade no setor transformador nos Estados Unidos manteve-se assim em contração em agosto, de acordo com a organização de gestores de compras ISM. Progrediu em relação a julho, mas menos do que o esperado.

E de acordo com este relatório do ISM, os novos pedidos caíram para o nível mais baixo desde maio de 2023.

No mercado, a volatilidade beneficiou as chamadas ações defensivas, ou seja, teoricamente menos sensíveis à situação económica, como a Coca-Cola (+0,75%), a seguradora de saúde UnitedHealth (+1,44%), primeira ponderação do Dow Jones (9% do índice) ou a operadora de cabo Verizon (+2,75%).

A US Steel (-6,09%) foi penalizada pelas declarações da candidata presidencial democrata Kamala Harris, que disse na segunda-feira querer manter a siderurgia sob controlo americano.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, já tinha dito, por diversas vezes, que queria bloquear a aquisição da US Steel pela japonesa Nippon Steel, anunciada em dezembro passado, mas suspensa por falta de autorização dos reguladores.