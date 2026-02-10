WAll Street fecha sem rumo mas com terceiro recorde consecutivo do Dow Jones

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,10%, no que é o seu terceiro recorde consecutivo no fecho, para os 50.188,14 pontos, ao contrário do alargado S&P500, que perdeu 0,33%, e do tecnológico Nasdaq, que recuou 0,59%.

Os investidores aguardam os números do emprego nos EUA em janeiro, esperados para quarta-feira, e os do índice de preços no consumidor, relativos ao mesmo mês, aguardados na sexta-feira.

É a calma antes da tempestade", resumiu Adam Sarhan, da 50 Park Investments, em declarações à AFP. "Se os dados não corresponderem aos esperados (...) pode ocorrer uma alta ou uma descida repentina das cotações", antecipou.

Estes dois indicadores são determinantes para determinar a política monetária da Reserva Federal (Fed), acrescentou.

O mandato do banco central é duplo: almejar o pleno emprego mantendo a subida dos preços em um nível próximo dos dois por cento no longo prazo.

Uma inflação em alta ou um mercado de trabalho anémico favoreceriam um alívio monetário.

"Qualquer dado que dê à Fed uma ocasião para reduzir a taxa de juro é considerado positivo", salientou Adam Sarhan.