Wall Street reage em alta à decisão da Reserva Federal manter a taxa de juro

O resultado da sessão indica que o índice tecnológico Nasdaq ganhou 0,27%, o alargado S&P500 progrediu 0,28% e o seletivo Dow Jones Industrial Jones avançou 0,19%.

"Os investidores consideram que não há motivo para reação ao que a Fed anunciou hoje" e que o banco central "agiu conforme as expectativas", disse Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, à AFP.

Sem surpresa, a Fed manteve a taxa de juro de referência no intervalo entre 3,75% e 4,00%.

Segundo o comunicado final e a conferência de imprensa do presidente da Fed, Kevin Warsh, o banco central vai esperar para "obter mais informação".

Depis de considerar que a inflação está "demasiado elevada", Warsh acrescentou que não queria "qualificar (as condições financeiras) como restritivas".

"Os investidores reviram em baixo as suas antecipações de subida da taxa além de dezembro: continuam a esperar uma descida na próxima reunião e mostram-se menos convencidos da continuação do endurecimento monetário", apontou Ali Hassan, da Thornburg Investment Management.

No mercado obrigacionista, o rendimento da dívida federal a 10 anos subiu depois da conferência de imprensa, de 4,99% para 5,01%.

O do título a 30 anos, "particularmente sensível às antecipações de inflação no longo prazo", segundo Patrick O`Hare, da Briefing.com, estabilizou-se nos 5,34%.

Mas Art Hogan realçou que agora os investidores estão focados dos desempenhos trimestrais dos conglomerados da tecnologia.

Depois do fecho de Wall Street, a Microsoft divulgou resultados acima do esperado, enquanto, pelo contrário, a Alphabet (Google) desiludiu com os números que publicou.