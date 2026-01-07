Xangai anuncia investimento de 8,5 mil milhões de euros em alta tecnologia
A cidade chinesa de Xangai anunciou hoje um plano de investimento no valor de 10 mil milhões de dólares (8,56 mil milhões de euros) em setores tecnológicos, no âmbito da estratégia de autossuficiência delineada por Pequim.
Segundo o portal de notícias local Shanghai Eye, o distrito de Pudong - o maior e mais populoso da cidade - vai acolher cerca de 50 novos projetos, com um investimento total superior a 70 mil milhões de yuan (10 mil milhões de dólares), cujos acordos foram assinados esta semana.
Grande parte dos projetos está concentrada em áreas consideradas estratégicas, como os semicondutores, inteligência artificial (IA), biofarmacêutica, veículos inteligentes e aviação.
Segundo o jornal South China Morning Post, Xangai junta-se assim a outras cidades chinesas que anunciaram planos ambiciosos para 2026, ano em que arranca o novo plano quinquenal (2026-2030), que tem como objetivo prioritário o reforço da capacidade tecnológica interna.
"O esforço da China para se equiparar aos Estados Unidos e consolidar a sua liderança emergente em tecnologias avançadas depende de que algumas cidades-chave, incluindo Xangai, consigam alcançar mais resultados e avanços", afirmou Fu Weigang, presidente do `think tank` Instituto de Finanças e Direito de Xangai.
O distrito de Pudong, situado na margem oriental do rio Huangpu, alberga a sede da principal fabricante chinesa de semicondutores, a SMIC, assim como outras empresas tecnológicas relevantes, como a Shanghai Micro Electronics Equipment (equipamentos de litografia) e a gigante de IA SenseTime.