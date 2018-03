Licenciatura pré-Bolonha igual a Mestrado

Foto: Direitos Reservados

O Governo aprovou um pacote para o Ensino Superior, no qual equipara os títulos para efeitos de concurso.



As diferentes designações vão manter-se, entre as licenciaturas pré-Bolonha e os atuais mestrados.



O Governo anda agora a recolher contributos sobre a matéria antes de produzir a legislação.







Engenheiros aplaudem





Em reação a esta informação, o bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Mineiro Aires, afirma tratar-se de uma decisão que vem reparar uma realidade que penaliza a esmagadora maioria dos engenheiros no ativo.



A medida vai a Conselho de Ministros, na versão final, em abril.