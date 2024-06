Europa em Portugal - Os baldios da Serra do Gerês

São mais de mil hectares de terreno. São baldios. Servem as comunidades. Servem de pasto, servem madeira, são a paisagem de grande parte desta zona do Parque Nacional da Peneda Gerês. Uma extensão a perder de vista, pelas localidades de Campo do Gerês, Rio Caldo, Ermida, Cabril, Lapela, Fafião, Vilar da Veiga ou Pincães.

É o que garante o presidente da junta de freguesia de Cabril, Montalegre.Mas sem dinheiro europeu não teria sido viável a realidade que hoje todos se orgulham. O autarca Márcio Azevedo diz que o mérito é sobretudo do modelo de governança, que é rotativa e colegial. Mas, sublinha, claro, o trabalho dos dois técnicos contratados pelo Agrupamento que ele próprio liderou no início.

Márcio Azevedo, presidente da Junta de Freguesia de Cabril. FOTO: António Jorge





A Fundação resultou de um protocolo assinado em julho de 2019 entre o Estado e as Federações Florestais. Entre os associados dos baldios - que se estendem pelos concelhos de Terras de Bouro e Montalegre - está o PNPG - Parque Nacional Peneda Gerês.Tiago Monteiro, engenheiro florestal indica em cada parcela da paisagem que se avista a partir do Alto da Águia, a intervenção das equipas de trabalhadores: em frente é clara a limpeza do mato. Mais à direita, num ponto difícil de distinguir, chama a atenção para a importante comunidade de medronheiros que ali há.

Tiago Monteiro e Rui Silva, engenheiros florestais. FOTO: António Jorge





Com ele veio Rui Silva, também engenheiro também técnico ao serviço do Agrupamento de Baldios da Serra do Gerês. Fala-me do trabalho de recuperação do número de criadores de gado que voltaram a ter apoios públicos, depois da mudança de regras no encabeçamento - processo de cumprimento dos requisitos para que cada produtor possa receber subsídios.





Em termos simples, diz ele, por cada cabeça de gado é agora preciso mais terreno que anteriormente. Quando os agricultores não têm que chegue, o agrupamento que "cede" o terreno.





, diz o presidente da junta de freguesia de Cabril., remata.Tiago Monteiro tem sido a alma das candidaturas a fundos da União Europeia.

Cabril. FOTO: António Jorge