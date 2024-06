Quer provar um pastel de nata com farinha de inseto? Está quase.

O Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) financia a Agenda Mobilizadora. Cerca de 57 milhões de euros a dar asas a um novo sector produtivo. Em termos genéricos, esta agenda tem como objectivo recorrer aos insectos como fonte de proteína e usar essa proteína em alimentos quer para consumo humano quer para rações de animais.Estima-se que gere 23 milhões de euros e dê origem a 143 novos postos de trabalho. Já existem produtos no mercado que incorporam proteínas de insectos para animais de estimação e para a aquacultura. Em alguns supermercados, já é possível encontrar massas e farinhas, para humanos, com o mesmo componente.Este recurso é visto como essencial para assegurar a segurança proteica da Europa num futuro muito próximo, porque vai ser impossível continuar a fornecer proteína de origem animal, como dos bovinos, ao actual ritmo de consumo. É insustentável, do ponto de vista da pegada de carbono, afirma sem dúvidas, Nuno Sidónio Pereira investigador do Instituto Politécnico de Beja que coordena a equipa que procura construir um software para monitorizar a qualidade destes produtos. Não tarda, devem estar identificados mais de cem produtos, processos e serviços, com origem no recurso a proteína oriunda dos mais diversos insectos.

Laboratório de Física e Quimica do IP Beja. FOTO: António Jorge