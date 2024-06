França. Extrema direita da União Nacional ganhou com 31,37%

Segundo os últimos dados publicados, o RN elegeu 30 eurodeputados, seguindo-se a coligação do partido do Presidente, Emmanuel Macron, com 14,60% (13 lugares), e a coligação dos socialistas 13,83% (13).

Face à vitória destacada da extrema-direita em França, país que elege 81 eurodeputados, Macron anunciou a convocação de eleições legislativas.

"Não posso fingir que nada aconteceu", justificou Macron, numa declaração a partir do Palácio do Eliseu, após serem anunciadas as projeções de resultados que davam a coligação encabeçada pelo partido do Presidente, Renascença, com 15,2%, e a União Nacional (Rassemblement National, RN na sigla francesa), de Marine le Pen, com 31,5%.

"Após ter efetuado as consultas previstas no artigo 12º da nossa Constituição, decidi devolver-vos a escolha do nosso futuro parlamentar através do voto", disse Macron.

"Dentro de alguns instantes, assinarei o decreto de convocação das eleições legislativas, que se realizarão a 30 de junho para a primeira volta e a 07 de julho para a segunda", acrescentou.

As eleições legislativas estavam previstas para junho de 2027, dois meses depois das eleições presidenciais.

Já esta manhã, a União Nacional anunciou Jordan Bardella como candidato ao cargo de primeiro-ministro de França.

"Jordan Bardella foi eleito deputado europeu, por isso já tem a unção popular" e "é o nosso candidato para ir a Matignon [residência oficial do Chefe do Governo em França]", anunciou o vice-presidente do partido, Sébastien Chenu à rádio RTL.