Manfred Weber reeleito presidente do PPE no Parlamento Europeu e Lídia Pereira (PSD) `vice`

Manfred Weber, do partido União Social Cristã, foi durante a manhã de hoje reeleito pela quarta vez "por uma esmagadora maioria", dá conta um comunicado divulgado pelo PPE.

A social-democrata Lídia Pereira, a única "repetente" entre os eurodeputados do PSD eleitos no sufrágio de 09 de junho, foi reeleita vice-presidente do grupo do PPE no hemiciclo.

A eurodeputada já desempenhava estas funções dentro do grupo político e viu agora o mandato renovado.

O PPE venceu as eleições europeias que se realizaram nos 27 Estados-membros e os resultados atualizados apontam para 190 lugares conquistados, face aos 136 que os Socialistas e Democratas (S&D) conseguiram.

Lídia Pereira desempenhou estas funções na sequência da saída de Paulo Rangel para o Governo para desempenhar as funções de ministro dos Negócios Estrangeiros.