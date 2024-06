Partido alemão CDU de Ursula von der Leyen alvo de ciberataque "grave"

"Especialistas do Departamento Federal de Segurança e Tecnologias de Informação e do Serviço de Informações Nacional estão "intensamente envolvidos na luta contra o ataque", indicou um porta-voz do Ministério da Administração Interna alemão, citado pela agência AFP.

Segundo a mesma fonte, a natureza do ataque revela que foi feito por alguém "muito profissional" e os investigadores estão agora a trabalhar para evitar mais danos.

O Serviço de Informações alemão planeia emitir ainda durante o dia de hoje um alerta aos partidos políticos representados no parlamento.

"As nossas autoridades de segurança reforçaram as medidas de proteção contra ameaças digitais e híbridas, cuja importância estamos mais uma vez a ver (...) antes das eleições", sublinhou a fonte governamental.

Antes da CDU (União Democrata Cristã), também o partido social-democrata SPD, do chanceler Olaf Scholz, assim como várias empresas alemãs, tinham sido vítimas de um ciberataque em 2023, levado a cabo, segundo investigadores alemães, por um grupo russo.

Na altura, várias contas de `e-mail` de membros do SPD foram afetadas, segundo ministério alemão.

O grupo APT28, liderado pelos serviços de informações militares russos, foi responsabilizado por dezenas de ciberataques em vários países.

Um dos incidentes mais conhecidos, cuja autoria foi atribuída a `hackers` russos, foi um ciberataque, em 2015, que paralisou a rede informática da câmara baixa do parlamento alemão (Bundestag), deixando toda a instituição `offline` durante vários dias.

A Rússia negou sempre ser responsável por estes ataques.