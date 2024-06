PPE vence e tem mais 48 eurodeputados do que S&D

De acordo com a atualização mais recente dos resultados provisórios, anunciados às 11:00 locais (10:00 em Lisboa), o PPE (que integra PSD e CDS-PP) conquistou mais um eurodeputado, enquanto o S&D (de que faz parte o PS) perdeu dois e tem 137 eleitos.

Os liberais do Renovar a Europa (que a IL vai integrar com dois eleitos) conquistaram 80 lugares no hemiciclo, apenas mais sete dos que Conservadores e Reformistas Europeus (ECR), com 73 eurodeputados.

A extrema-direita do Identidade e Democracia (ID, de que vai fazer parte o Chega com dois eurodeputados) conseguiu eleger 58 representantes e os Verdes 52.

A Esquerda no PE não cresceu mais do que 36 eurodeputados (incluindo os eleitos pelo BE e CDU, um cada).

Os resultados provisórios indicam que há 46 eurodeputados não-inscritos em qualquer um destes grupos políticos, 36 que entraram e que tendencialmente estão alinhados à esquerda, e 53 com alinhamento à direita.

Os resultados provisórios têm por base os resultados nacionais, finais ou provisórios disponíveis, de cada país da UE, publicados depois de concluída a votação nos Estados-membros, com base na estrutura do parlamento cessante.